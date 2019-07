Incendi, cinque ettari in fumo in Sardegna

CAGLIARI. Le alte temperature di oggi hanno alimentato numerosi roghi in Sardegna. Quattro gli interventi più impegnativi in cui sono stati impiegati anche i mezzi aerei della flotta regionale. Il primo incendio è divampato a Pula, nel Cagliaritano. Accanto alle squadre a terra composte da Corpo forestale, Protezione civile e volontari, si sono alzati in volo anche due elicotteri. Le fiamme hanno distrutto due ettari di macchia mediterranea. Due i roghi divampati nell'Oristanese entrambi nel territorio del Comune di Cabras. Due i mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno consumato un ettaro e mezzo di bosco e canneti. Il quarto incendio è scoppiato nel pomeriggio a Budoni, nel Sassarese in località La ena de lu sale. Le fiamme, spente con le bombe d'acqua lanciate da due elicotteri, hanno bruciato oltre un ettaro e mezzo di pascoli. (ANSA)