Alla Sardegna il record delle incompiute: 80 cantieri fermi, 200 milioni di euro bloccati

SASSARI. La Sardegna è una delle Regioni con il più alto numero di opere pubbliche incompiute e di finanziamenti fermi: il tesoretto congelato supera i 200 milioni di euro. Ci sono 80 interventi, molti dei quali abbandonati da tempo e destinati a non provare mai il brivido del taglio del nastro. Le motivazioni sono diverse: ci sono le opere interrotte perché è stato superato il termine di ultimazione fissato nel contratto e le imprese si sono fermate; ci sono quelle che hanno superato i tempi e non hanno, per ragioni economiche, la possibilità di ripartire; e poi ci sono le opere "sbagliate", cioé ultimate o realizzate in parte ma non a norma e dunque non collaudate.

In quest'ultima categoria, la meno numerosa, rientrano per esempio l'intervento di realizzazione di una comunità terapeutica a Oristano e il potenziamento di una scuola primaria a Ozieri, ma anche l'autodromo per gare di formula 3 ad Arborea (fermo al 5 per cento dei

lavori) e la diga di Cumbidanovu a Orgosolo con la sua storia più che trentennale e i 50 milioni di euro già spesi.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale