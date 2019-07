Sardegna cantiere infinito, il sindacato: "La Sassari-Olbia non sarà pronta prima del 2021"

SASSARI. Sulla cattiva strada. Gli interventi per costruire una rete viaria moderna vanno avanti al moviolone. E la data di fine lavori è da tempo diventata una variabile. In questa corsa taroccata a pagare sono sempre i sardi. L'Anas, che gestisce e controlla gli appalti, sembra in affanno. La regina delle incompiute è la Sassari-Olbia: secondo i sindacati non sarà finita prima del 2021. Ma i lavori a rilento colpiscono anche altre strade dell'isola, per un valore complessivo di 800 milioni di euro, equivalenti a 2mila posti di lavoro

Matta appoggia l'idea dell'assessore Roberto Frongia, che sulla Nuova ha proposto che l'Anas ceda alla Regione la competenza sui cantieri e lo nomini commissario straordinario. «Potrebbe essere una soluzione - continua Matta -. L'Anas in questi anni ha dimostrato di non riuscire a gestire i cantieri nell'isola. E in particolare per le grandi opere. E ricordiamo che l'Anas prende una sorta di aggio del 5 per cento sugli appalti per gestire

i lavori. Se tutto fosse fatto in tempi certi e a regola d'arte non ci vedrei nulla di male. Ma qua le cose non vanno bene».

Il servizio sul giornale in edicola e nella versione digitale