Per 33 anni in celle troppo piccole: risarcimento all'ex ergastolano Piero Piras

CAGLIARI. Un detenuto non può vivere in una cella se lo spazio disponibile è inferiore a tre metri quadrati. Se questo accade la giurisprudenza della Cedu - la Convenzione europea per i diritti dell'uomo - è chiarissima: il trattamento carcerario viene valutato come «inumano e degradante» al punto che «nessun altro fattore può controbilanciare».

Piero Piras

È appigliandosi a questa norma, compresa nell'articolo 3 della Convenzione, che l'ergastolano storico Piero Piras di Arzana, 75 anni, coinvolto in antichi omicidi e sequestri di persona oltre che nella strage di Lanusei, si è rivolto al tribunale civile di Cagliari e ha ottenuto una sentenza per certi versi clamorosa: il giudice Giorgio Latti ha condannato il ministero della Giustizia a risarcire l'ex bandito, oggi in semilibertà, con 15 mila euro più gli interessi legali, una somma che dovrebbe compensare il trattamento disumano ricevuto da Piras nei 12.095 giorni di detenzione trascorsi nell'arco di 33 anni in undici penitenziari diversi tra cui quelli di Cagliari, Nuoro, Is Arenas, Alghero e Lanusei.

Grazie al lavoro del suo legale, l'avvocato Pierandrea Setzu, l'ex primula rossa del banditismo sardo è stato in grado di illustrare nel ricorso al tribunale ogni situazione vissuta in carcere, descrivendo minuziosamente le condizioni delle celle, gli arredi, la posizione del letto, lo stato dei servizi igienici e soprattutto lo spazio da condividere con gli altri detenuti.

