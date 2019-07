Zoffili: "Carnevale cancellato? Una fake news"

ROMA. Il coordinatore della Sardegna della Lega, Eugenio Zoffili, interviene sul tema dell'ordine del giorno che ha sollevato molte perplessità in Sardegna, compreso il rischio della cancellazione di manifestazioni della tradizione come i vari carnevali che si svolgono nell'isola. "Sono molto soddisfatto dell’accoglimento in aula dell' ordine del giorno _ di cui Zoffili è primo firmatario _ in cui come Lega abbiamo invitato il Governo a stringere le maglie dei controlli nei confronti di chi gira per le nostre strade con il volto coperto. Non si tratta solo di una questione di ovvio buon senso per garantire la sicurezza dei cittadini, pensiamo soprattutto a contesti sensibili come aeroporti, stazioni, scuole e ospedali, ma soprattutto di riaffermare alcuni principi che da secoli rappresentano i cardini della nostra civiltà".

"Proprio per difendere il sacro valore della libertà _ dice entrando nel vivo Zoffili _ che l'applicazione della normativa vigente (che già vieta l'occultamento del viso) e

del nostro ordine del giorno, non può ovviamente prescindere dal contesto. Rassicuro in questo senso chi a sinistra diffonde fake news e teme l'abolizione del carnevale di non darsi pensiero. Il carnevale ci sarà, il loro peraltro sembra non finire mai, anche nonostante la quaresima di voti".