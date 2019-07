Latte, i pastori sardi pronti a tornare in piazza

CAGLIARI. I pastori sardi sono pronti a tornare in piazza contro la proposta del nuovo piano dell'offerta del Consorzio di tutela del pecorino romano varata ieri dall'assemblea dei soci, ma ancora da approvare. Dopo che non sono state accolte le proposte presentate dagli allevatori, questi ultimi annunciano un «ricorso all'Autoritá garante della concorrenza e del mercato».

E ammoniscono: «Ogni pastore vale un voto ed è obbligo che ciascuno si assuma la propria responsabilità e faccia la propria parte». «Il nuovo piano differisce dal precedente - si legge in una nota firmata dai portavoce della protesta dei mesi scorsi Nenneddu Sanna e Gianuario Falchi - solo per il sistema delle contribuzioni aggiuntive, che apparentemente sembrerebbe renderlo più rigido del precedente, ma in realtà è stato studiato di modo tale che ogni caseificio si tenga ben strette le proprie quote storiche. Pensiamo che il nuovo piano non modifichi sostanzialmente la situazione di asservimento dei pastori a un sistema che non gli consente di valorizzare il proprio latte».

I pastori contestano alcuni meccanismi. «Il nuovo Piano - osservano - continua a fondarsi sul principio che una impresa casearia che volesse aumentare la propria quota di Pecorino Romano è obbligata a sforare e forse a pagare sanzioni. Ma se lo fa furbescamente adeguandosi al sistema di deroghe non paga neanche le sanzioni». «Noi - aggiungono - abbiamo proposto un sistema che prevede che l'assegnazione delle quote tenga conto della quantità di latte idoneo a divenire e che le imprese casearie acquisiscono».

In questo modo, spiegano, «il pastore acquisisce potere contrattuale per il semplice fatto che quando si sposta da un trasformatore

ad un altro si porta dietro oltre al suo latte anche la quota percentuale che può essere trasformata in Pecorino Romano. Questo fa sì che i trasformatori che vogliono aumentare la quantità di Pecorino Romano da produrre devono andare a cercare il nostro latte creando competizione».