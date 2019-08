Sanità, il caso Mantoan si complica: rimandato l'ingaggio del manager all'Ats

CAGLIARI. Il nuovo manager della sanità arriverà o non arriverà? Non arriverà, è stata la sentenza emessa in Veneto, o almeno non dovrebbe arrivare subito. «Domenico Mantoan, attuale direttore generale della nostra Regione, ha rinunciato all’incarico di commissario straordinario in Sardegna», hanno scritto domenica i quotidiani veneti.

Domenico Mantoan

È stato un fulmine al ciel sereno per la giunta Solinas. Rimasta spiazzata fino a tal punto dal gran rifiuto, quello di Mantoan, da chiudersi nel silenzio. Anche quando le opposizioni, soprattutto quella di centrosinistra, l’hanno attaccata a testa bassa, con questa dichiarazione al veleno: «Che figuraccia planetaria». Cosa accadrà da oggi in poi è un mistero. Per l’inizio della settimana, la Regione aveva organizzato una sorta di red carpet per lo sbarco di Mantoan in Sardegna, ma non dovrebbe esser più necessario.

