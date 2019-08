Pecorino romano alle stelle, boom dell'export negli Stati Uniti

SASSARI. Le incognite restano ma per il momento sembrano fare meno paura. E anche la crisi del settore sembra perdere improvvisamente peso davanti a un + 30 per cento e al titolo di “traino dell’export”. In uno dei momenti più delicati per l’industria sarda del formaggio i dati prodotti dall’Usda, il dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti. Mentre Trump è pronto a tirare su il secondo muro, quello dei dazi doganali derivati dallo smacco tra Airbus e Boeing, il formaggio che arriva dal Belpaese è il traino dell’export italiano in America. E a tirare il gruppo dei latticini oltreoceano ci pensa proprio il Pecorino romano che nel periodo

tra gennaio e maggio ha fatto segnare un +30,8 per cento rispetto all’anno precedente.

