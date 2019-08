Beppe Pisanu: «Sì a un governo Pd-M5s, al Paese serve stabilità»

SASSARI. «Si è aperta una crisi barbarica, senza motivazioni plausibili e senza alcun riguardo per gli interessi generali del nostro Paese. Gridano “prima gli italiani” e poi li gettano nel caos politico in nome di un sovranismo autoritario che ha già detto tutto insanguinando il ventesimo secolo e non ha più una sola parola da dire al ventunesimo». Beppe Pisanu molto duro nei confronti di Matteo Salvini, il suo ultimo successore al ministero dell’Interno che l’esponente politico sassarese ha guidato nel governo Berlusconi. Nella sua intervista alla Nuova, Pisanu dice contrario a un ritorno al voto e dice sì a un governo M5s-Pd perché al Paese serve stabilità. L’ex ministro è assai critico anche nei confronti della giunta Solinas alla Regione: ha escluso il Sassarese ed è appiattita sulla Lega. «Mi ha impressionato – dice

– il silenzio della Regione di fronte all’incombente minaccia delle cosiddette autonomie differenziate».

