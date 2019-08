L’eroe sardo salva-migranti: «La mia gioia più grande»

ARBATAX. «Salvare vite in mare è il nostro mestiere ma, questa volta, ho temuto che potesse finire in tragedia». Per Matteo Gregorio, sottocapo di prima classe scelto della Guardia costiera in servizio ad Arbatax, da anni impegnato nelle missioni di soccorso nel mar Mediterraneo, non è stato facile prestare aiuto a quelle persone, stremate dai lunghi giorni in mare

a bordo dell’Open arms, che hanno deciso di buttarsi in acqua per raggiungere Lampedusa.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale