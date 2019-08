Quando in Sardegna c’erano (davvero) i coccodrilli

Riproponiamo un interessante e quantomai attuale articolo apparso sulla Nuova Sardegna il 5 marzo del 2003 a firma di Pier Giorgio Pinna

Il più grande coccodrillo sardo del Miocene era di casa alla Crucca, nella Nurra, sedici milioni di anni fa. Alcuni resti fossili di un esemplare lungo quasi tre metri sono stati scoperti dall'ex preside della facoltà di medicina sassarese, il professor Egidio Miele. E oggi quei preziosi reperti _ parecchie vertebre ancora saldate, placche dorsali, un femore, qualche frammento di costole _ danno forza al lavoro degli studiosi. Nell'isola i ricercatori sperano infatti di trovare altre risposte ai tanti enigmi del passato. Magari individuando quali caratteristiche precise avesse la vita animale in Sardegna prima della comparsa dell'uomo. L'eccezionale ritrovamento ha portato a studi scientifici approfonditi. Sfociati in una pubblicazione curata dal professor Carlo Spano, paleontologo del dipartimento di scienze della Terra dell'ateneo di Cagliari. La scoperta è avvenuta in un'area dove ora affiorano rocce di origine marina, soprattutto calcaree. In quel lontano passato doveva essere ricca di acquitrini e paludi, una propaggine della distesa d'acqua miocenica che allora tagliava l'isola da nord a sud.

Oggi la zona si trova a pochi chilometri dalla Strada dei due mari, vicino a una centrale eolica. Una regione che a settentrione confina con il golfo dell'Asinara e a ovest con Alghero. Quello del Sassarese, comunque, resta uno dei pochissimi ritrovamenti di coccodrilliani in Sardegna. Di qui la sua importanza considerevole. La prima segnalazione simile risale alla seconda metà dell'Ottocento: nel capoluogo di regione, a Is Mirrionis, venne trovato un esemplare ribattezzato Tomistoma calaritanus. I resti consistevano nel cranio completo (dalla zona occipitale sino al rostro) e in placche cervicali e dorsali. Attualmente sono conservati nel museo geopaleontologico di Cagliari. Ma non sono più integri come all'epoca del ritrovamento: i bombardamenti, durante la seconda guerra mondiale, li hanno danneggiati. Sparsi e isolati qua e là, pochi altri denti e vertebre di coccodrilliano, sempre risalenti al Miocene, sono stati in seguito scoperti vicino a Nurri, nell'entroterra di Capo Frasca, in alcune campagne di Tresnuraghes e di Florinas. E, ancora più tardi, sul Corrasi e tra Nulvi e Chiaramonti.

Gli antenati sardi dei grandi rettili erano temibili predatori. Forse i più pericolosi in assoluto per gli altri animali dell'epoca. Nel Miocene, scomparsi da parecchio i dinosauri, sono infatti questi gaviali preistorici a farla da padroni. Anche se devono contendere il cibo _ soprattutto pesci e roditori tipo il prolagus sardus _ a mammiferi dall'aspetto tutt'altro che rassicurante. Come, per esempio, le tigri dalle zanne a sciabola e i progenitori degli elefanti. I resti ritrovati nella Nurra appartengono a un esemplare di discrete dimensioni. Tutt'attorno devono trovarsi fossili di coccodrilli anche più grandi. Dalle caratteristiche delle ossa rinvenute alla Crucca sono già state tratte alcune conclusioni sulla specie: erano animali, nonostante la mole, piuttosti agili e in grado di sferrare attacchi micidiali. Muniti di una corazza di tutto rispetto, potevano resistere a violente aggressioni. Sia da parte di loro simili, sia da parte dei mastodonti insidiati in quella vasta porzione di pianeta che, con una buona dose di approssimazione, si può raffrontare alle odierne Europa e Africa. In un quadro d'ambiente che avrebbe potuto fornire fonti d'ispirazione anche a Roy Lewis, autore del libro «Il più grade uomo scimmia del Pleistocene», divenuto da anni un classico su queste tematiche. Nei tempi ancora più remoti dei coccodrilli della Nurra i continenti avevano però connotati diversi rispetto alle conformazioni geofisiche che hanno attualmente. Regioni nelle quali chi adesso si appassiona sulle cartine più moderne, magari ricavate da foto satellitari, faticherebbe a riconoscere non solo i confini dei singoli Stati, ma anche le catene montuose e il corso di fiumi che oggi appaiono solidamente immutabili.

Con il passare di milioni di anni, è naturale che le diversità si siano fatte imponenti. Com'è ovvio che la superficie terrestre _ e non solamente quella _ abbia subìto trasformazioni radicali, sconvolgenti. Ecco perché oggi gli studiosi annettono tanto rilievo ai segreti che i fossili dei coccodrilli preistorici e degli altri animali possono svelare. Ed ecco perché i ricercatori incoraggiano la consegna

di questi resti alle università per il loro studio e alle sovrintendenze per l'opportuna tutela. Solo attraverso il lungo lavoro di approfondimento scientifico sarà possibile arrivare a leggere sino in fondo l'affascinante storia della vita nell'isola, una storia tra le più complete d'Europa.