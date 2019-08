Sciopero dei benzinai sardi per tre giorni, vacanze a rischio

CAGLIARI. Molti turisti ancora in Sardegna. E per loro, che si muovono soprattutto in auto, c'è il rischio di trovare più di un distributore di benzina chiuso per sciopero. La protesta è partita oggi da Cagliari con la marcia di un centinaio di gestori verso il Consiglio regionale per contestare i ristretti margini di guadagno

delle loro attività dopo le ultime ondate di tagli. L'adesione, secondo Angac, la sigla che ha indetto la protesta e che riunisce un centinaio di stazioni di servizio sulle circa cinquecento presenti in Sardegna), è arrivata al 65 per cento. E lo sciopero durerà ancora due giorni. (ANSA)