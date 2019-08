Volo salva-vita per un bimbo di 20 giorni

ROMA. Un Falcon 900, partito dalla base militare di Ciampino, sede del 31/mo Stormo dell'Aeronautica Militare, è decollato alla volta di Cagliari per imbarcare un neonato di soli 20 giorni di vita bisognoso di cure urgenti. Per il trasporto del piccolo è stata usata una speciale culla termica di cui il velivolo è dotato. Giunto a Cagliari, l'equipaggio dell'Aeronautica si è attivato per consentire l'imbarco immediato del bimbo insieme ai genitori ed una equipe medica del Policlinico Universitario Monserrato, dove il piccolo era ricoverato.

Il volo salva-vita, avvenuto con la massima urgenza sulla tratta Cagliari - Milano Malpensa, si è concluso poco prima delle 15.00. Giunti sull'aeroporto lombardo un'ambulanza ha consentito il successivo trasporto del piccolo verso il Policlinico San Donato.

Ad attivare le procedure di volo sanitario è stata la Prefettura di

Cagliari contattando la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha, tra i suoi compiti, anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile, su tutto il territorio nazionale. (Ansa)