Scuole sempre più vuote in Sardegna, persi quasi 3mila alunni

SASSARI La previsione si è avverata e, in assenza di un miracolo, era abbastanza scontato che accadesse. Quest’anno, per la prima volta, saranno meno di 200mila gli studenti sardi. Dalla scuola materna e le superiori, dal 16 settembre – primo giorno delle lezioni – tra i banchi ci saranno 199.760 bambini e ragazzi. In totale 2788 in meno rispetto al precedente anno scolastico, che già era partito con un calo di 2600 unità. Un dato preoccupante e che riguarda soprattutto materna-elementari e medie: nell’isola

con la natalità più bassa d’Italia, 1,07 figli per coppia, non potrebbe essere altrimenti.

