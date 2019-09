Canottaggio, Stefano Oppo argento ai mondiali di Linz

ORISTANO. Un argento e un bronzo in due finali di specialità olimpiche. È il 'bottino' dell'Italia del canottaggio impegnata nei Mondiali in corso nel bacino austriaco di Linz. A conquistarle sono stati il doppio pesi leggeri di Stefano Oppo, oristanese, e Pietro Willy Ruta, secondi nella gara vinta dagli irlandesi Fintan McCarthy e Paul ÒDonovan, e il quattro di coppia di Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, terzi dietro a Olanda (oro) e Polonia (argento). Domenica ultimo giorno di finali con l'Italia impegnata solo in quelle B con cinque equipaggi, dei quali due ancora in corsa per il pass olimpico: singolo senior maschile e doppio senior femminile. Adesso per Oppo è tempo di tornare

nella sua Oristano per festeggiare questo risultato, ma solo per poco, perché ora l'obiettivo ha un nome ben preciso: Tokyo 2020. Il campione sardo ha infatti conquistato, oltre alla medaglia d'argento, anche il pass per le prossime Olimpiadi: dopo l'esperienza di Rio 2016, il sogno continua.