La rinascita delle Province: è subito guerra in Regione

CAGLIARI. La riforma delle Province è al vaglio della commissione autonomia. Che già si spacca. Per il governatore Solinas le province sarde devono essere quattro al massimo cinque. I consiglieri di centrodestra chiedono la convocazione dei sindaci della Gallura per ribadire la rinascita dell'ente del Nord-est.

Ma la richiesta diventa l'innesco di una guerra, in cui non pesano le tessere di partito ma la provenienza geografica: Giorgio Oppi, dal centrodestra, chiede pari dignità per il Sulcis e il consigliere Pd Salvatore Corrias, anche sindaco di Baunei, presenta analoga richiesta per l'Ogliastra. Inoltre

Sassari ripresenta la sua candidatura per la Città metropolitana. Ed è subito stallo.

