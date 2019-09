Risorse europee, Fasolino: "Ben venga il contributo delle parti sociali"

CAGLIARI. «La partecipazione attiva delle parti sociali alle scelte riguardanti le risorse europee non solo è un'esigenza condivisa, ma corrisponde ad una precisa volontà della Giunta Solinas». È la risposta dell'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino a Confindustria Sardegna e alle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil alla richiesta di un confronto costante con l'Esecutivo sulla programmazione delle risorse comunitarie 2021-2027.

«Siamo pronti ad entrare già nella fase operativa attraverso la cabina di regia della programmazione unitaria coordinata dal presidente Solinas - spiega - attivando un confronto a tutto campo non solo con riferimento alle risorse europee ma, in un'ottica unitaria, anche per l'individuazione delle priorità della prima legge Finanziaria di questa Legislatura».

In particolare, rassicura l'esponente della Giunta, «vogliamo garantire il pieno coinvolgimento delle forze sociali e dei territori nella redazione del programma regionale di sviluppo, cioè il documento che deve contenere i capisaldi della strategia di riforme e di sviluppo della Regione, comprese le linee strategiche che devono informare la redazione dei programmi operativi comunitari».

D'altra parte,

sottolinea Fasolino, «il successo delle scelte politiche è direttamente proporzionale alla condivisione e alle coesione sociale che saremo capaci di costruire intorno ad esse per sostenere al meglio le sfide collettive che attendono le famiglie, le imprese, i territori della nostra Isola».