Vertenza latte, la Regione in pressing sul Governo

CAGLIARI. La Regione Sardegna in pressing sul nuovo governo anche sulla vertenza latte. L'assessora dell'Agricoltura Gabriella Murgia ha sollecitato i decreti attuativi della legge 44 del 21 maggio scorso sul sostegno dei settori agricoli in crisi che per il comparto ovicaprino della Sardegna mette a disposizione 5 milioni di euro, ma soprattutto ha richiesto un tavolo specifico sul prezzo del latte e sulle altre questioni aperte con la neo ministra Teresa Bellanova.

Tavolo che dovrà essere allargato «a tutti i rappresentanti dei pastori», ha sottolineato l'esponente della Giunta Solinas in occasione della riunione con le organizzazioni di categoria, i rappresentanti di Confindustria e Assolatte, dei Consorzi di tutela e del mondo del credito (Abi e Confidi). «Tutti», compresi i portavoce che nei mesi scorsi hanno guidato la protesta, ma che non hanno partecipato all'ultimo tavolo regionale sul latte. «Non siamo stati invitati», sostengono i rappresentati degli allevatori «senza bandiere».

L'assessora ha anche chiarito che «servono azioni mirate per rilanciare la filiera lattiero casearia, puntando anche sulla valorizzazione dei nostri prodotti di alta qualità, come il Pecorino sardo e il Fiore sardo».

Infine, per quanto riguarda invece il Piano di regolazione dell'offerta del Pecorino romano, la cui bozza non piace ai pastori, «le parti interessate provvederanno in tempi brevi a inviare al Consorzio le proposte di variazione perché venga approvato e condiviso da tutti i componenti».