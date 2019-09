Con la batteria nei luoghi più belli dell'isola, musica e libertà nei video di Davide Contu

SASSARI. Per realizzare i suoi video, Davide Contu, musicista di Iglesias, trasporta la sua batteria ovunque, scalando montagne e scogliere, e fa volare il suo drone. Il suo obiettivo è valorizzare lo straordinario territorio del Sulcis-Iglesiente. E a guardare le immagini dell'ultimo videoclip, intitolato Libertade, realizzato sulle note dei Queen, non ci sono dubbi: Davide c'è riuscito alla grande. La Grotta dei Baci, la cascata Sa Spendula, il Pan di Zucchero (è il primo musicista ad averci suonato) e le dune di Piscinas: sono le location scelte per dare un senso di libertà e di appartenenza alla natura.

Davide Contu è regista e ieatore del video, mentre le riprese e il montaggio sono di Sandro Orrù di Bacu Abis (Carbonia). Il video, come i precedenti (che potete vedere qui sotto), intitolati Maiorum e Sonos de Miniera (realizzato con un altro operatore), è stato autoprodotto. Davide Contu e Sandro Orrù, infatti, dedicano il tempo libero dai loro lavori per realizzare questi omaggi alle meraviglie del sud ovest della Sardegna.