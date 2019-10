L'assessore regionale ai Lavori pubblici al ministro: «Commissariamo le opere Anas»

CAGLIARI. L'assessore dei Lavori pubblici della Sardegna, Roberto Frongia, insiste sulla necessità di commissariare le opere di competenza Anas di importanza strategica per lo sviluppo dell'Isola ma ancora ferme o in grave ritardo. Lo fa in una lettera inviata alla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli dove sottolinea «il gap infrastrutturale, le inefficienze sui trasporti, i ritardi nelle reti energetiche e di comunicazione che frenano lo sviluppo economico».

L'esponente della Giunta Solinas invita De Micheli per un incontro nell'Isola, «al fine di visitare alcune delle opere ed approfondire insieme le problematiche riguardanti l'infrastrutturazione del territorio ed individuare le azioni da porre in essere». Frongia ricorda poi che «ad oggi risultano stanziati oltre 3 miliardi di euro per opere viarie di interesse statale, per le quali Anas riveste il ruolo di ente attuatore, dei quali circa 1,6 miliardi sono fondi di competenza della Regione Sardegna, ed oltre 250 milioni provengono direttamente dal bilancio regionale».

Somme che «avrebbero potuto colmare almeno in parte il deficit e migliorare la rete viaria, purtroppo si registra un notevole ritardo nell'attuazione dei programmi di spesa e di conseguenza nella realizzazione delle opere». Da qui la richiesta

di intervento della ministra per la nomina di un commissario straordinario, da individuare nella figura del presidente della Regione, per le opere in capo ad Anas già elencate in una nota del 6 giugno scorso che Frongia aveva inviato al predecessore della De Micheli, Danilo Toninelli. (ANSA)