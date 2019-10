Si barrica in casa col figlio di 6 anni: il maresciallo sardo lo convince ad arrendersi

SASSARI. Nove ore dietro quella porta chiusa, nove ore di trattativa per convincere l'uomo all'interno ad aprirla e a lasciare andare il figlio di 6 anni che stava dentro con lui. Nove ore durante le quali il maresciallo Alessandro Pinna, 47 anni, sardo di Villacidro, è riuscito a ottenere due obiettivi: conquistare la fiducia dell'uomo e non fare pensare neppure per un istante a quel bimbo che quanto stava accadendo non fosse un gioco.

Alla fine l'uomo si è arreso, il lieto fine nella cittadina di Nizza Monferrato è arrivato grazie soprattutto al maresciallo Pinna, carabiniere in servizio dal 2001 al comando provinciale

di Asti dove ricopre un ruolo cruciale: è lui il negoziatore, la figura chiamata a risolvere le situazioni difficili

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale