Google maps vietato, troppi turisti dispersi nel Supramonte

BAUNEI. La tecnologia può giocare brutti scherzi. Se ne sono accorti sicuramente i turisti che hanno cercato di raggiungere Cala Luna a bordo di una Bmw e che sono ritornati a Baunei sul carroattrezzi. Ma la topica non è tanto figlia della fiducia nella capacità dell’industria automobilistica teutonica quanto in quella delle indicazioni fornite da Google Maps. È stato infatti il sistema di navigazione a dirottare ignari automobilisti su strade che non sono adatte a questo tipo di traffico. L’amministrazione comunale di Baunei è così dovuta ricorrere l’antenato di Google Maps: il cartello stradale. Adesso all’inizio dei sentieri “senza ritorno” c’è una vecchia ma affidabile indicazione stradale: «Non seguire le indicazioni di Google Maps».

