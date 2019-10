Boom dei nuovi poveri: in Sardegna 59mila persone chiedono aiuto

SASSARI. Quasi 60mila sardi hanno difficoltà a procurarsi da mangiare e sono costretti a chiedere aiuto. Di questi oltre il 12 per cento sono bambini sotto i 12 anni. Lo rivela la Coldiretti nella Giornata mondiale dell'alimentazione promossa dalla Fao, sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso l'Agea.

Un dato che classifica la Sardegna tra gli ultimi posti in Italia: i 59mila sardi sono il 2,2 per cento circa dei 2,7 milioni italiani che nel 2018 sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare, di cui oltre il 55 per cento concentrato nelle regioni del Sud. Le maggiori criticità in Italia riguardano la Campania con 554mila assistiti, la Sicilia con più di 378mila e la Calabria con quasi 300mila. Ma anche in Lombardia,

la regione più ricca d’Italia, si contano quasi 229mila persone in difficoltà alimentare. (al.pi.)

