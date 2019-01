Paura a Sassari, punta il coltello alla gola di un negoziante e si fa consegnare l'incasso

SASSARI. Coltello alla gola per farsi consegnare l'incasso della mattinata di lavoro. Il titolare di un negozio di abbigliamento in viale Italia, al centro di Sassari, è stato rapinato intorno alle 12.30 da un giovane con chiaro accento sardo. Il malvivente aveva il volto coperto con un passamontagna e puntando il coltello alla gola del commerciante si è fatto consegnare i contanti che erano in cassa. Poi è scappato, dileguandosi nelle vie semideserte a causa della forte pioggia che dalla notte imperversa sulla città.

Il negoziante ripresosi dallo choc ha chiamato i carabinieri che dopo avere raccolto la testimonianza dell'uomo hanno avviato le indagini per cercare di individuare il colpevole. La rapina è la seconda che si verifica in 24 ore al centro di Sassari. Ieri mattina, in via Amendola, a poche centinaia di metri dal negozio rapinato

oggi, era stata presa d'assalto una farmacia: anche in questo caso il rapinatore era un giovane con accento locale che armato di coltello si era fatto consegnare l'incasso dalla commessa. Gli investigatori non escludono le due rapine possano essere stata messe a segno dalla stessa persona.