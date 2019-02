Elezioni regionali, Christian Solinas: «Ai sardi servono certezze sulle regole urbanistiche»

SASSARI. Nessuna vertigine mentre osserva tutti dall’alto della cima dei sondaggi. Christian Solinas, il candidato del centrodestra come governatore, continua a marciare nelle trincee della campagna elettorale.



Il 24 febbraio è sempre più vicino e forse anche per questo prende posizioni sempre più decise. Bocciato il metanodotto. «Studiamo il caso, ma i tempi di realizzazione mi sembrano lunghi». Via l’Asl unica. «È la prima cosa che smantelleremo». Nuova legge urbanistica. «Il Ppr deve essere rivisto». E stop anche ad alcune aree industriali. «Si deve avere il coraggio di riqualificare quelle non più produttive». Nuovo modello di continuità aerea e marittima, e maggiore attenzione per le zone interne.



Senatore, i sondaggi danno in vantaggio, sia la coalizione, sia lei, è una risposta a chi diceva che lei era un candidato che aveva poco appeal?

«Di solito non guardo i sondaggi. L’unico che conta è quello che facciamo ogni giorno con la gente quando andiamo paese per paese. Portiamo la discontinuità con il passato, perché noi siamo il vero cambiamento».



Sempre secondo i sondaggi la Lega è davanti a tutti, Forza Italia crolla e il Psd’az tiene, si aspettava questo quadro?

«Come ho detto i sondaggi spesso offrono dati difficili da valutare. Credo che sia più opportuno parlare dopo il 25 febbraio».



Certo, ma non può negare che la grande crescita della Lega in Sardegna sai evidente.

«Sì. Salvini ha avuto la grande capacità di interpretare le domande e le esigenze che la società esprime. La sua è la dimostrazione di una politica concreta fondata sugli interessi della gente».



Lei ha avuto l’intuizione di allearsi con la Lega.

«Una scelta fatta in tempi non sospetti. Fondata sua una condivisione, un rapporto personale e politico culturale con Matteo Salvini. E con l’idea comune che si debba dare attenzione ai popoli, ai territori e alle autonomie. Dobbiamo incidere a livello complessivo per portare avanti l’Europa dei popoli e non quella delle tecnocrazie».



A proposito ha letto che c’è un’interrogazione alla Camera sul fatto che Salvini nel suo tour in Sardegna ha indossato la divisa da barracello?

«Lui indossa le divise in segno di rispetto e attenzione verso quello che i ragazzi e le forze dell’ordine fanno. E per questo ha indossato quella dei barracelli. Voleva mettere l’accento sul più antico corpo di polizia, che risale al periodo giudicale. L’ultima giunta sardista ne ha codificato l’esistenza con una legge. E quella Pigliaru ne ha tradito molte aspettative».



Nel sondaggio della Nuova c’era un altro dato che riguardava gli indecisi, il 28 per cento, e l’astensione, quasi il 50 per cento, la preoccupa?

«Il vero dato che guardo con preoccupazione è la rassegnazione di chi non vuole più partecipare al voto. Il nostro primo obiettivo è restituire a ogni sardo la speranza e la voglia di partecipare alle elezioni».



Il nodo dei trasporti resta uno delle principali emergenze.

«Per quanto riguarda i trasporti aerei sono convinto che l’isola abbia bisogno di un doppio binario. Da una parte la continuità che deve dare certezze su frequenze e tariffe. Dall’altra si deve aprire il mercato anche a vettori che portano avanti altre politiche commerciali. Servono entrambi. Secondo me in questi anni la ct1 è stata impostata a torto solo su Roma e Milano. Si crea congestione negli scali e spesso non si trovano i posti. Credo si debba puntare su altri scali come Napoli, Pisa, Torino, Bologna. E su questo si deve trattare con Bruxelles».



Certo, ma da sempre l’Ue ha contestato questa ipotesi.

«Questo è un tema centrale. Si deve convincere l’Europa che l’isola soffre una condizione di svantaggio. E dobbiamo partire dal fatto che come altre isole europee ha bisogno di un ponte aereo col resto dell’Europa. I regolamenti europei non sono norme divine, ma sono fatte da uomini e si possono modificare. È evidente che il mercato non consente la mobilità dei sardi e lo sviluppo dell’attrattività della Sardegna».



E la continuità marittima?

«Si deve superare subito il concetto di convenzione. Ci sono altri modelli in Europa. Penso a quello corso allo spagnolo che consentono di abbattere i costi con una contribuzione data a qualsiasi vettore si impegni a operare in modo stabile su una tratta. Garantendo frequenze e navi. Se si approccia il modello corso non ci sono monopoli, tutti i player possono fare quella linea chi dà il servizio migliore ha l’abbattimento del costo garantito. Il modello spagnolo prevede l’abbattimento su ogni singolo passeggero. Gli utenti scelgono su quale nave andare, poi c’è il rimborso sul costo del biglietto. E per prima cosa la continuità deve essere gestita dalla Regione».



Ci sono anche i trasporti interni.

«Dobbiamo puntare sulla qualità dei trasporti della rete ferrata. Dobbiamo richiamare lo Stato alle sue responsabilità rispetto al gap infrastrutturale. Se riuscissimo a raddoppiare la rete e a migliorare segnalamento e sicurezza anche la velocità dei treni crescerà».



Salvini vuole la dorsale del metano, i 5 Stelle no. Qual è la sua posizione?

«Io sono a favore del metano subito, credo e mi confronto con tecnici ed esperti del settore par capire qual è la via più immediata per garantire a industrie e privati energia a basso costo e un risparmio in bolletta. La soluzione migliore è l’approvvigionamento attraverso i depositi costieri. La realizzazione della dorsale richiede tempi molto lunghi e una servitù sul territorio. Perché il tubo attraversa tutta la Sardegna. Servono espropri e fasce di rispetto. A noi serve una soluzione immediata. Non cose a lungo termine».



Forza Italia propone una tassa di sbarco, il ministro Centinaio dice di no. Qual è la sua posizione? E come vede lo sviluppo del turismo?

«Credo che il turismo possa essere il volano che consente lo sviluppo di tutti gli altri comparti produttivi. L’organizzazione mondiale del Turismo prevede che nel 2020 ci saranno 2 miliardi di movimenti turistici nel mondo. Di cui uno in Europa. La Sardegna è a 2 ore e mezzo di volo da qualsiasi capitale europea. Non abbiamo solo il balneare, ma anche il turismo culturale, sportivo, sanitario. E anche il turismo lento. Intercettare questi flussi significa aumentare la domanda e incrementare i consumatori. Sarebbero loro a venire in Sardegna e consumare. In questo modo le nostre imprese, il nostro agroalimentare, l’artigianato, crescerebbero».



C’è ancora spazio per l’industria tradizionale?

«Non esiste al mondo un’economia avanzata che non abbia un equilibrio tra industria e altri settori produttivi. Ma abbiamo bisogno di un’industria moderna e avanzata che generi sviluppo e occupazione senza compromettere l’ambiente. E ci sono realtà industriali che non funzionano più. Che negli anni hanno generato disastri ambientali, disoccupazione e cassa integrazione. Dobbiamo avere il coraggio di mettere un punto fermo e pensare a una riconversione che porti alle bonifiche e al riutilizzo. Penso per esempio alla chimica fine, alla trasformazione delle erbe officinali sarde per uso farmaceutico. Alla trasformazione delle terre rare. A una serie di attività a bassissimo impatto ambientale».



Quale pensa sia il modello migliore per gestire la sanità?

«La prima cosa che faremo il 25 febbraio sarà rivendicare con forza al governo che saremo noi a stabilire i criteri per realizzare la rete ospedaliera. Visto che noi ci paghiamo la spesa sanitaria. Dobbiamo riportare al centro la persona e i territori. I pazienti sardi continuano a subire le liste di attesa infinita, i viaggi della speranza. Va affermato il diritto alla salute in tempi accettabili. E dobbiamo riportare al centro anche la professionalità dei medici e del personale paramedico. Dobbiamo pensare a una progressiva domiciliazione delle cure, e utilizzare anche la rete delle farmacie sui territori per fare piccole cure senza spostare i pazienti.



Serve una Asl o più?

«Il primo atto che faremo è abrogare l’Azienda unica per ricreare la dimensione territoriale ottimale. Dobbiamo studiare il modello per dare al territorio risposte immediate».



Farete una nuova legge urbanistica?

«Dopo 15 anni di incertezze dobbiamo costruire la certezza del diritto per cittadini e imprese. Va trovata una soluzione che contemperi tutela del territorio e la possibilità dello sviluppo. Il tema vero è la qualità architettonica. Una costruzione è brutta davanti al mare o a 5 chilometri. La realtà è che oggi nessuno sa bene cosa può fare nel suo terreno o nella sua casa. Si devono avere norme certe e comprensibili che facciano uscire l’intero settore edile dalla crisi che in questi anni lo ha devastato. Credo che dopo 15 anni il Ppr vada rivisto. Deve essere restituita la centralità agli enti locali. E si deve superare l’idea che la tutela paesaggistica non sia un valore, ma una religione fatta di dogmi indiscutibili e spesso inspiegabili».



Le zone interne sono diventate un punto centrale del dibattito.

«Per noi sono la risorgiva etnica perenne. Le zone interne custodiscono la cultura plurimillenaria sulla quale devono poggiare i modelli di sviluppo. Oggi nel mondo si va verso il superamento del turismo dei non luoghi. A Roma, Mosca, Dubai gli hotel a otto stelle sono tutti uguali. Oggi si cerca la tipicità. E le zone interne possono essere con le loro peculiarità un punto di forza. Hanno ideali e valori materiali e immateriali, bellezze architettoniche e paesaggistiche che devono essere ancora valorizzate. Ci sono oltre 7mila nuraghi, i giganti di Mont’e Prama, la reggia di Barumini, solo per parlare di alcune cose. E c’è la potenzialità del settore agropastorale che è un patrimonio dell’umanità e deve trovare una collocazione nello scacchiere dello sviluppo economico della Sardegna».



Lei è un esponente del Psd’Az ma in queste elezioni ci sono altri tre candidati che si dicono indipendentisti. Pili, Murgia e Maninchedda. Quest’area è destinata a restare divisa?

«Io sono fiducioso del fatto che il buon governo a guida sardista della prossima legislatura regionale riuscirà a ricomprendere anche quei mondi e a costruire un percorso sul sardismo fatto con concretezza e affermazioni di principio. Credo che sia più importante puntare a questo che al velleitarismo sterile di una testimonianza che rischia di non eleggere nessun rappresentante».



La criticano per essere poco presenzialista, l’ultima cosa che ricordo è il camion vela col suo nome e la faccia di Salvini.

«Sono attacchi strumentali. I camion vela con la faccia di Salvini sono della Lega, un partito della coalizione che mi sostiene come presidente. Allo stesso modo i santini dei candidati riportano la dicitura “Vota Solinas”».



