Elezioni, ricorso a Sassari contro le liste: udienza il 14 maggio

SASSARI. Il Tribunale civile di Sassari ha rinviato al 14 maggio la trattazione del ricorso presentato da un elettore, Mario Marras, contro la presentazione di cinque liste e la presenza di cinque candidati alle elezioni regionali appena concluse in Sardegna. Questa mattina in tribunale, dopo l'assenza registrata la scorsa settimana, si è presentato il ricorrente, Mario Marras, al quale il giudice ha ordinato di notificare ai consiglieri il ricorso introduttivo, atto che finora non era stato ancora compiuto.

I consiglieri regionali uscenti chiamati in causa per avere concesso l'adesione tecnica a liste diverse da quelle in cui si sono poi candidati sono Marco Tedde di Forza Italia (per Energie per l'Italia), Valerio Meloni del Pd (per Sardegna in Comune), Antonello Peru di Forza Italia (per Forza Italia Sardegna Berlusconi), Paolo Luigi Dessì del Psd'Az (per Lega Salvini Sardegna) e Gianni Lampis di Fratelli d'Italia

(per Sardegna Civica). La linea degli avvocati difensori è quella richiedere che sia dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, che si è già pronunziato al riguardo e, in subordine, per l'accoglimento di tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso.