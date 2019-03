Ittiri, cade in una buca e resta imprigionato per 24 ore: 85enne ritrovato

ITTIRI. Mezzo paese mobilitato con tanti volontari che hanno affiancato i vigili del fuoco nelle ricerche. E alla fine - quando la speranza stava cominciando a svanire - Pasquale Dettori, 85 anni, pensionato ittirese, è stato trovato sano e salvo. Era rimasto intrappolato in una buca, in mezzo ai rovi, in campagna, e per questo non era tornato a casa mercoledì sera. Sono stati alcuni paesani - esperti della zona - a trovarlo e a fare girare subito la notizia rassicurando tutti. «È qui, l'abbiamo trovato e sta bene».

Un sospiro di sollievo. Pasquale Dettori ha rifiutato anche il trasporto in ambulanza in ospedale per eventuali controlli.I familiari avevano cominciato a cercarlo ma senza esito. Mercoledì notte la segnalazione ai carabinieri della stazione di Ittiri e nella mattinata di ieri la macchina per la ricerca delle persone disperse - gestita dalla Prefettura di Sassari - si è messa in moto.I vigili del fuoco del comando provinciale hanno schierato tutte le specialità previste in queste situazioni con mezzi avanzati, l'Unità mobile di comando e gli esperti in cartografie applicate al territorio dove è stata indicata l'emergenza. Sono stati proprio i vigili del fuoco con i funzionari presenti direttamente nella zona individuata come prioritaria per le ricerche a coordinare le attività alle quali hanno partecipato i carabinieri, i barracelli di Ittiri, Usini e Tissi, gli agenti della polizia municipale, la Protezione civile di Ittiri, Uri e Osilo con l'ausilio anche di un cane molecolare.Intorno alle 17,30 di ieri la svolta positiva con il ritrovamento di Pasquale Dettori.

Il pensionato - che ancora si reca in campagna per eseguire piccoli lavori - era caduto e rimasto intrappolato in una fossa tra i rovi. Un incidente che poteva anche avere conseguenze drammatiche, soprattutto con il trascorrere delle ore. Allarme

rientrato, quindi, con l'abbraccio e la gioia dei familiari del pensionato che ha potuto fare rientro a casa, tutto sommato in buone condizioni di salute nonostante la notte trascorsa al freddo. L'apparato del pronto intervento ha dato una dimostrazione di elevata professionalità. (g.b.)