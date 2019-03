Sassari, Zingaretti a Sanna: "Ritira le dimissioni"

SASSARI. «Conosco Nicola da tanto, sono sicuro che il suo senso di responsabilità per la sua città e la sua comunità politica prevarrà su ogni altra valutazione». Così il neo segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, invita il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, a ritirare le dimissioni e a restare fino alla scadenza naturale del mandato, prevista per maggio 2019.

In una nota ufficiale Zingaretti sposa l'appello rivolto al sindaco da 84 personalità della cultura e della politica sassarese. «Ho letto l'appello e condivido lo spirito e il senso dell'iniziativa», spiega il segretario dem. «Chiedere a Nicola di concludere il suo mandato amministrativo è una cosa giusta nell'interesse della città e per onorare le tante cose positive fatte in questi anni per Sassari».

Nicola Sanna aveva presentato le dimissioni all'indomani delle elezioni regionali, dove non è andato oltre un migliaio di preferenze. Le sue dimissioni diventeranno irrevocabili il 19 marzo, ma la retromarcia del sindaco è ormai questione di ore