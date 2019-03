Latte, nuovo assalto: incendiata un'autocisterna a Torralba

TORRALBA. Due uomini a volto coperto e armati di fucile hanno assaltato stamattina un’autocisterna che trasportava latte. Il mezzo si trovava in territorio comunale di Torralba, in località Spiritu Santu, ed era diretto al caseificio “Fratelli Pinna” di Thiesi. L’autista del mezzo è stato fatto scendere e allontanare dai due, che poi hanno dato fuoco all’autocisterna senza sversare il latte in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del comando

provinciale di Sassari e della compagnia di Bonorva. Il fatto è tanto più grave perché avviene a meno di 24 ore dall’accordo raggiunto da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, governo e Regione al termine dle tavolo convocato dal prefetto di Sassari, Giuseppe Marani.