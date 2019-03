Tragedia a Caniga, la madre ha salvato i suoi 3 bimbi stringendoli a sé

SASSARI. Quando la Hyundai Accent poche centinaia di metri dopo la Motorizzazione civile si è imbarcata – diventando una scheggia impazzita – Jessica Cesaracciu, sassarese di 27 anni, che viaggiava sul sedile di dietro insieme ai tre figli di uno, tre e sette anni, ha cercato di proteggere i suoi bambini – tenendoli stretti a sè – salvando probabilmente loro la vita.

Scontro mortale a Sassari: vittima un 27enne SASSARI. Tragico incidente in via Caniga, alle porte della città: un giovane di 27 anni è morto in uno scontro frontale tra due auto avvenuto poco prima delle 21 di oggi, domenica 10. Tra i feriti anche due bambini

La giovane donna è rimasta ferita in modo grave, mentre i tre piccoli – che viaggiavano tutti senza seggiolino – hanno riportato qualche contusione, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Non ce l’ha fatta invece Manuel Manca, operaio, anche lui sassarese di 27 anni, che si trovava sul sedile anteriore della Hyundai accanto al guidatore Emanuele Loriga, di 36 anni. Il 27enne è morto sul colpo, nonostante indossasse la cintura di sicurezza e nello scontro si siano aperti gli airbag. Lo schianto, violentissimo, si è verificato pochi minuti dopo le 20 di ieri in via Caniga.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale