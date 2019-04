Il flagello del vento a Sassari: una casa scoperchiata e alberi abbattuti

SASSARI. Città sottosopra per il forte vento di scirocco che soffia incessantemente. Il danno più appariscente in via Sicilia dove la tettoia di una casa è stata letteralmente divelta ed è finita sopra le auto parcheggiate lungo il marciapiede. Un altro tetto che non ha retto al vento è quello di via Bottego nel quartiere Latte Dolce. Un problema serio anche a Sorso, dove la parete di una casa ha ceduto sotto le folate e a Sedini un impianto eolico ha perso le pale.

Non si contano i cartelli stradali e pubblicitari divelti soprattutto nella zona industriale di Predda Niedda, in centro città in piazza Marconi un pannello dell'Upim è stato staccato dalla facciata.

Molto colpiti anche gli alberi. Nell'emiciclo Garibaldi un albero è stato sradicato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Istria, viale Trieste, viale Dante, via Palatucci. In via Abozzi la strada è stata chiusa perché un grosso albero caduto in un giardino si è trascinato dietro anche il cavo agganciato a un palo della luce.

I cassonetti della spazzatura sono stati scoperchiati, rovesciati, spostati anche di molti metri.

Vistosi gli effetti delle mareggiate nelle spiagge ad Alghero, a Porto Torres e a Stintino dove gli arenili sono stati risucchiati dalle potenti onde