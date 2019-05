Sassarese truffato per 7.500 euro da due impiegati postali fasulli

SASSARI. Per un paio d'ore un sassarese è stato derubato di 7.500 euro da due sconosciuti che lo hanno raggirato al telefono presentandosi come impiegati delle Poste. I due imbroglioni sono stati identificati e denunciati a piede libero dalla polizia di Sassari cui l'uomo si è rivolto appena si è reso contro di essere stato truffato.

I due, B. A. e T. F., della provincia di Padona, avrebbero precedenti per reati contro il patrimonio. "Il reato è stato posto in essere secondo un modus operandi particolarmente in voga negli ultimi tempi - si spiega nella nota della questura -. In sostanza, uno dei truffatori ha contattato la vittima a mezzo telefono in modo anonimo, spacciandosi per un impiegato delle Poste Italiane. Durante la conversazione - è spiegato ancora nella nota -, sul telefono della vittima sono arrivati alcuni Sms da un’utenza identificata come “Poste Info”, contenenti alcuni codici che altro non erano se non autorizzazioni per un bonifico. Il truffatore è riuscito a raggirare la vittima in modo tale da fargli autorizzare l’emissione di due distinti bonifici per

un importo complessivo di circa 7.500 euro".

La vittima però si è resa conto che c'era puzza di imbroglio e, dopo una verifica nel portale on-line delle Poste Italiane e quindi una visita all’ufficio postale più vicino, è riuscita ad ottenere il blocco della transazione in corso.