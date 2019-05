PORTO TORRES. Un incendio ha devastato la club house all'ingresso del porticciolo turistico. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a circoscrivere l'incendio.

La club house era in cattive condizioni, ridotta a un immondezzaio. La gara per la gestione del complesso turistico è stata bandita e c'è un vincitore, ma la struttura non è stata ancora assegnata per via di un ricorso. Sono state avviate indagini per accertare l'origine dell'incendio