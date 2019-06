FLORINAS. Un incidente stradale è avvenuto stamane 3 giugno sulla 131,

sulla salita di Florinas. Nello scontro tra un camion e una moto ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è finito sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118, il motociclista è stato ricoverato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.