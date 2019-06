L'entusiasmo di Stefano Sardara: «E ora conquistiamo l’Italia»

SASSARI.«Penso proprio di sì, ci sono i sogni ricorrenti...».«Lo scudetto è una cosa che si sogna più volte nella vita. Anche se lo dovessi vincere per dieci volte sogneresti sempre l’undicesimo. Non sempre ci riesci, ma si lavora per quello».«Ogni giorno che passa la Dinamo conquista sempre nuovi appassionati, ma fidanzata di tutti i sardi lo è già da tempo. Quello che mi sta impressionando – ed è già successo quando abbiamo vinto la Fiba Europe Cup –, è il riscontro dal punto di vista mediatico. Siamo in finale, questo ancora non vuol dire niente, abbiamo fatto tanto ma ancora non abbiamo fatto nulla eppure abbiamo numeri già più che doppi rispetto allo scudetto del 2015. La comunità Dinamo cresce sempre di più».«Fare paragoni è sempre difficile, ma adesso c’è un ambiente più maturo. Un ambiente che ha già vissuto questo clima e che sa già che i grandi risultati sono possibili. Direi che adesso c’è più maturità, più trasporto ma insieme anche più consapevolezza».«No, ed è questo il più grande rammarico. L’ampliamento sta diventando improcrastinabile. Non dipende da noi, queste elezioni non ci aiutano perché l’attività amministrativa rallenta e non sarò tranquillo finché non vedrò la prima pietra, oramai non possiamo più farne a meno».«I tifosi sono la linfa e il motore di questa squadra e di questi risultati. E mi piace molto il fatto che si sia creata una tifoseria organizzata diffusa e coordinata. Le coreografie sono strepitose, stile Nba. Lavorano molto per questo ed è molto bello. Il primo plauso va a loro».«Certo, se vinci contro la prima della classe hai fatto sempre qualcosa di più. Passi il turno ma facendo lo scalpo più importante e il 3-0 nella serie, poi, fa sbarrare gli occhi per quanto è clamoroso».«Non che fossimo antipatici, ma c’era la Reggio degli italiani. Che oggi abbiamo noi».«Ci pensavo l’altro giorno...»«Sì. il discorso è ampio. Chi gioca la semifinale ha meritato di arrivare in semifinale, chi gioca la finale merita la finale. Troveremo la migliore».«Niente di automatico da Lega o Federazione, no. Però ci sono risvolti importanti per il brand e per l’azienda Dinamo».«No, mai».«Consigli tecnici mai, quelli di altro genere ce li scambiamo tutti i giorni».«Più di uno, certo».«Che eravamo gli stessi delle prime due gare».«Sassari ormai è una realtà nazionale e internazionale, di tifoso in tifoso diventa qualcosa di virale. E domenica è stato importante che il

vice presidente del Consiglio abbia potuto toccare dal vivo cosa muove il basket in termini di entusiasmo. Se non lo vivi in diretta, per quanto in buona fede non ne hai la misura».«E’ una finale, impronosticabile per definizione».