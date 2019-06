Sbronzi alla guida dell'auto, 700 casi in un anno in provincia di Sassari

leggi anche: Ubriachi al volante in aumento le vittime in Sardegna L’allarme dell’Associazione: «Non c’è prevenzione e la legge non funziona»

Guidare ubriachi. Non lo fanno solo automobilisti semplici, dalla rete dei controlli è emerso che in più di una occasione sono risultati positivi all’alcoltest anche gli autisti di qualche ambulanza e persino di alcuni autobus pubblici e privati. Succede, dicono, senza minimamente rendersi conto del pericolo e della sicurezza ridotta ai minimi termini, quasi a zero. Non solo per loro che sono al volante ma anche per le persone trasportate: tante nel caso di un bus e già in condizioni critiche quando si tratta di un mezzo di soccorso. Ormai è questione di tutti i giorni, un bollettino che non sembra avere righe bianche nel territorio della provincia di Sassari, che poi per quanto riguarda le competenze delle forze dell’ordine si estende fino a Olbia e alla Gallura. (gianni bazzoni)

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale