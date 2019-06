Ubriachi al volante in aumento le vittime in Sardegna

SASSARI. Chi bussa alla porta dell’associazione chiede una spalla su cui appoggiarsi e buoni consigli per avere giustizia. Sono i sopravvissuti, i parenti di chi ha perso la vita sull’asfalto per colpa di qualcun altro. E sempre più spesso quel qualcun altro guidava dopo avere bevuto, in stato di alterazione provocata dall’abuso di alcol. Ubriaco o comunque abbastanza su di giri da perdere la lucidità e la prudenza che sull’asfalto non deve mai mancare. Alcol e smartphone: ci sono loro all’origine di un numero sempre più impressionante di incidenti, spesso mortali. Cristina Podda è una giovane donna di Quartu che nel 2005 ha perso il fratello maggiore per colpa di un proiettile che viaggiava a 180 chilometri orari. Roberto aveva 28 anni, un bimbo e un altro in arrivo. Andava al lavoro a Portoscuso insieme a due colleghi. Lo schianto non gli lasciò scampo.

Qualche anno dopo la sorella Cristina, reduce da una lunga ed estenuante battaglia nelle aule di un tribunale, ha deciso di mettersi dall’altra parte e aiutare chi come lei, prova «quel dolore assurdo, lancinante, che ti accompagna per tutta la vita». Lei, parente di una vittima, è la responsabile per Cagliari e Nuoro dell’associazione regionale Vittime della strada, che sostiene le famiglie di chi non c’è più offrendo un doppio supporto: legale e psicologico. «Al momento assistiamo un centinaio di famiglie – racconta Cristina – il numero è in crescita, in maniera proporzionale a quello degli incidenti mortali». Nel 2018 sono stati il 23% del totale, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. E sempre nel 2018 sono state 1232 denunce per guida in stato d’ebbrezza e circa 3mila patenti ritirate: «L’alcol incide sempre più nelle tragedie stradali – dice Cristina Podda – la gente beve e poi guida l’auto. Non ci si rende conto di quello che può accadere se non quando è già successo. Sono testimone di tante storie simili, di persone uccise da ubriachi al volante. E del dolore dei loro familiari che si battono per ottenere giustizia». Cristina tre anni fa è riuscita a realizzare un sogno: a Cagliari è stata intitolata una piazza alle Vittime della strada nel quartiere Genneruxi. «C’è una bicicletta, la scritta “mai più sangue”: vuole essere un monito per tutti, per stare attenti sulle strade e non guidare dopo avere assunto droghe o alcol». Cristina spiega quanto il fenomeno sia sottovalutato. «Non si fa sufficiente informazione – dice – lo Stato vieta campagne pubblicitarie choc con spot a forte impatto così da indurre la gente a rispettare le regole».

E la repressione si è rivelata insufficiente: «Quando è stata approvata la legge sull’omicidio stradale l’abbiamo accolta con gioia. Speravamo che la certezza di una pena severa avrebbe limitato il fenomeno. Invece non è andata così perché la legge non viene applicata – accusa Cristina Podda – se non in pochi casi. Quasi sempre chi uccide se la cava con poco, in generale lo Stato tende a proteggere chi sbaglia, a trovare mille attenuanti. Le vittime passano in secondo piano e i loro parenti vivono un senso di frustrazione profonda perché non riescono a ottenere giustizia. Tutto questo è sbagliato, è un mondo alla rovescia. Noi come associazione ci impegniamo al massimo per educare i ragazzi al rispetto delle regole e per sostenere chi soffre nel complicato e tortuoso cammino successivo alla morte di una persona cara». Uno sguardo al passato, a quel giorno di 15 anni fa: «Mio fratello Roberto aveva solo 28 anni e aspettava con gioia l’arrivo del secondo figlio che non ha mai conosciuto. La persona che guidava l’auto investitrice ha avuto

6 mesi con la condizionale. Dove è la giustizia?» E poi: «Nel 2005 la legge sull’omicidio stradale non esisteva, ora c’è ma la situazione non è migliorata granché. Troppi continuano a bere e poi si mettono al volante e seminano morte. Fermiamole questa strage».