Le pensioni ai consiglieri affondate dalle polemiche

CAGLIARI. Vitalizi, pensioni e fondi ai gruppi: il trittico delle polemiche è bello che servito. Lo scontro ha continuato ad accendersi e per evitare che presto travolga l’intero Consiglio regionale, comincia a circolare quest’indiscrezione: «Esclusa quella obbligatoria che servirà a dare una sforbiciata agli assegni a vita a favore degli ex onorevoli, le altre due saranno ritirate». La prima a cadere sotto una valanga di polemiche potrebbe essere quella che riconosce la pensione ai consiglieri regionali in carica, quando compiranno 65 anni, purché in questa legislatura versino almeno un terzo dei contributi previdenziali, mentre il resto sarebbe sborsato all’Assemblea.

Michele Pais (Lega)

L’altra proposta che rischia di fare la stessa fine, cioè congelata, è di sicuro quella che prevede un fondo cassa per permettere ai consiglieri regionali di assumere un collaboratore a testa anche esterno all’amministrazione pubblica. «Io ha sollevato il coperchio – ha ribadito Massimo Zedda, portavoce dei Progressisti – vedremo cosa faranno gli altri». Nell’attesa di scoprirlo, i capigruppo di tutti i partiti della maggioranza di centrodestra hanno fatto quadrato intorno al presidente del Consiglio.

Massimo Zedda

«In questi giorni Michele Pais – scrivono Lega, Psd’Az, Fdi, Forza Italia, Fdi, Udc, Riformatori e il Gruppo misto – è stato il bersaglio di una campagna diffamatoria pre-elettorale, mentre s’è limitato a trasmettere la proposta di legge, almeno nel caso dei vitalizi e delle pensioni, alla commissione riforme del Consiglio perché la discuta, la modifichi e sia poi l’Aula a decidere come comportarsi». A parte le nuove scudisciate di Massimo Zedda, il centrosinistra stavolta ha preferito non partecipare alla seconda giornata di polemiche. Però a mettere insieme i due Poli sullo stesso banco degli imputati, ci ha pensato la capogruppo Desirè Manca dei Cinque stelle: «Abbiamo sempre pensato che centrodestra e centrosinistra fossero due facce della stessa medaglia. Oggi siamo costretti a ricrederci: sono esattamente sovrapponibili. Hanno le stesse identità di vedute pensiero e intenzioni, ma noi faremo di tutto per fermare questo scempio».

Desirè Manca (Cinquestelle)



Scontro Lega-M5s. I due partiti di governo, alleati a Roma, in Sardegna se la sono data di santa ragione sulla possibile pensione per i consiglieri regionali. Ha cominciato il capo politico del Movimento, il vicepremier Luigi Di Maio, in campagna elettorale per le Comunali: «Noi i vitalizi li abbiamo tagliati dovunque e invece il centrodestra, appena tornato al governo della Regione, con la complicità del centrosinistra, vuole farli resuscitare, cambiandogli il nome e trasformandoli in indennità differita». La prima replica è arrivata dalla Lega: «Di Maio deve smetterla di dire bugie elettorali. La proposta sul tavolo del Consiglio regionale è indentica alla legge nazionale Fico votata anche dal suo partito e non c’è altro da dire». A rincarare la dose è stato il presidente Michele Pais anche lui della Lega: «Il rammarico è vedere un ministro che non sa quanto dice. Parla di vitalizi ma il sistema contro cui si scaglia è lo stesso di cui beneficia lui in Parlamento e tra l’altro indicato dal presidente Fico, che è un 5 stelle, come il modello virtuoso cui tutte le Regioni dovrebbero uniformarsi».



La controproposta. È stata quella del candidato presidente di Autodeterminatzione, Andrea Murgia, alle ultime Regionali: «I consiglieri regionali vogliono la pensione? Bene, che allora sa la paghino tutta loro visto lo stipendio, e non pretendano invece che a versare la maggior parte di quei contributi sia il Consiglio regionale».