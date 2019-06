La Lega festeggia il suo primo sindaco in Sardegna: Titino Cau a Illorai

CAGLIARI. La Lega esulta per il suo primo sindaco di sempre in Sardegna. Si tratta di Titino Cau, coordinatore del partito nel Goceano ed eletto a Illorai. A ufficializzarlo è il segretario regionale del Carroccio, e deputato, Eugenio Zoffili.

leggi anche: Elezioni comunali, Titino Cau nuovo sindaco di Illorai La sua lista civica era l'unica in corsa, quorum del 50 per cento dei votanti raggiunto alle 19

«A Illorai, 849 abitanti, piccolo centro del Goceano - dice Zoffili - festeggiamo il primo sindaco leghista in Sardegna, Titino Cau. È una grande soddisfazione per il nostro movimento. Illorai è un paese simbolo della nostra azione politica tra la gente in Sardegna: dai 2.000 abitanti degli anni '50, ora purtroppo ridotti a 850 residenti. Festeggiamo il nostro primo sindaco leghista, Tittino Cau, meccanico e agricoltore. Da Illorai parte il progetto della Lega contro lo spopolamento dell'Isola, con iniziative concrete che sottoporremo a tutti i sindaci sardi, al nostro Governatore Solinas e al Governo di Roma».