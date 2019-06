Finale scudetto, Cooley e Devecchi: «Balliamo fino in fondo»

SASSARI. Jack Cooley entra in sala stampa accompagnato dall’urlo della folla, il gigante biancoblù porta addosso i segni della durissima battaglia contro i lunghi avversari ma questa volta il suo urlo di gladiatore ha coperto anche quello dei tifosi. Per lui 26 punti e 11 rimbalzi in 30’, soprattutto mai un passo indietro in area e Vidmar è dovuto girare alla larga: «Difficile giocare contro uno come lui, è veramente un buon giocatore. Mi ha aiutato guardare molto i video, cogli dei particolari che in partita magari ti sfuggono. Certamente quando c’è lui in campo è un avversario molto duro».



La sua felicità è evidente: «Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, fiero di far parte di questo gruppo. Dopo gara 5 sapevamo di non avere scuse, non potevamo arrenderci davanti al nostro pubblico. Sono orgoglioso anche della partita che ha giocato Justin Carter, una grande prova, è stato lui a cambiare la partita. ho qualche acciacco ma sto bene, non abbiamo mai avuto paura e quando giochiamo così sono felice». Sulla gara 7 Jack Cooley ha sensazioni positive: «A fare la differenza può essere un dettaglio, un tiro che entra o esce, ci conosciamo, credo che abbiamo buone possibilità. La chiave di tutto sarà sempre quanto riusciremo a giocare il nostro basket: quando lo abbiamo fatto, e parlo anche delle serie contro Brindisi e Milano, abbiamo vinto. Giocare con la testa leggera, correre, fare canestro, noi siamo questi. Venezia è stata brava per tre volte a farci giocare con la testa pesante, rallentarci, dovremo evitare di cadere nella loro trappola. A che cosa potrei rinunciare per uno scudetto? Non so, ne abbiamo già fatti tanti, molti nostri colleghi americani sono già a casa in vacanza. tanto vale andare fino in fondo».



Achille Polonara giocherà una gara 7 con la maglia della Dinamo, dopo averla persa proprio contro i biancoblù nella notte di Reggio Emilia: «sensazioni particolari? No, più che a quella partita penso alle due finali che ho perso quando ero a Reggio, contro Sassari e Milano. Ecco, mi sento pronto a completare l’opera, sono venuto qui perché avevo voglia di vincere e sapevo che avrei trovato una società ambiziosa. Poi tra due settimane mi sposo, mi piacerebbe molto fare il pieno...».



Jack Devecchi quella gara 7 di Reggio Emilia invece l’ha vinta ed

è pronto a fare il bis: «La pressione è sulle loro spalle, si giocherà sui nervi, sui dettagli, è l’ottava volta che ci incontriamo quest’anno e abbiamo poco da nasconderci o inventare. Certo, qualche mese fa non avrei mai pensato di ritrovarmi qui ma ora si balla e balleremo fino alla fine».