Giallo a Porto Torres: il cadavere di un uomo in una stazione di servizio

SASSARI. Il cadavere di uomo è stato ritrovato questo pomeriggio nella stazione di servizio della Q8 sulla strada camionale Porto Torres - Sassari. Al momento non si hanno altri dettagli, i carabinieri comunque escludono l'ipotesi formulata nell'immediatezza del fatto di una rapina finita male, come aveva fatto pensare una ferita alla testa notata dagli investigatori.

Sul posto anche il 118 e il medico legale per la ricognizione sul corpo, mentre si attende l'arrivo del magistrato di turno.

L'uomo era il gestore del distributore, il corpo è stato rinvenuto dietro il bancone