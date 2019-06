Sassari, non tentò di uccidere l'ex compagna: imprenditore di Ozieri assolto

OZIERI. La relazione burrascosa tra lui e l'ex compagna si era conclusa con una serie di denunce e contro denunce e lui era finito davanti al giudice con l'accusa di tentato omicidio e stalking. Marcello Cuguttu, imprenditore ozierese di 34 anni, a fine ottobre dello scorso anno 2018 era anche finito agli arresti domiciliari e il pubblico ministero aveva sollecitato per lui una condanna a cinque anni e 4 mesi di carcere.Ieri mattina in tribunale a Sassari è riuscito però a convincere il giudice dell'udienza preliminare Carmela Rita Serra della sua innocenza ed è stato assolto da entrambe le accuse "perché il fatto non sussiste". Difeso dall'avvocato Antonio Secci, Marcello Cuguttu ha lasciato il palazzo di giustizia di via Roma in lacrime per l'emozione, ma quella tra lui e la sua ex compagna è una vicenda che non può ancora dirsi conclusa.

Il prossimo 20 settembre l'uomo dovrà tornare in tribunale per difendersi ancora dalle accuse di molestie, minacce e lesioni mosse nei suoi confronti sempre da Giovanna Sanna, la 31enne con cui aveva avuto una relazione e che a sua volta era stata arrestata per averlo accoltellato.La donna (difesa dagli avvocati Abele e Pietro Cherchi) accusata inizialmente di tentato omicidio a novembre dello scorso anno è stata condannata a un anno e quattro mesi di carcere per lesioni, per aver inferto tre coltellate a Cuguttu la notte di Capodanno del 2017 all'interno dell'abitazione in cui i due vivevano. La sentenza di ieri ha lasciato chiaramente delusi gli avvocati della donna che hanno annunciato che attenderanno le motivazioni per presentare ricorso in appello. Ricorso già presentato invece per la condanna inflitta alla 31enne con il giudizio immediato dal giudice Michele Contini.

Soddisfatto invece il difensore di Marcello Cuguttu, l'avvocato Antonio Secci, che aveva chiesto l'assoluzione del suo cliente, sostenendo la sua assoluta innocenza.Quella tra l'uomo e la donna è una storia infinita di denunce e di provvedimenti giudiziari che nell'ultimo anno e mezzo hanno colpito entrambi. Lei era finita in carcere a Bancali a gennaio del 2018 per aver tentato di uccidere l'allora compagno, poi la misura era stata sostituita con i domiciliari (con braccialetto elettronico), e a settembre del 2018 era stata scarcerata e il giudice le aveva però vietato di avvicinarsi a Cuguttu. Divieto di avvicinamento nei

confronti della ex che era stato applicato anche a lui che a ottobre dello scorso anno era stato anche arrestato ed era finito ai domiciliari. Ieri è stato dichiarato innocente per il tentativo di gettare la donna in un burrone e per lo stalking. Per il giudice le prove non erano sufficienti.