Comunali 2019, il giorno del ballottaggio a Sassari: sfida Brianda-Campus

SASSARI. Sassari va alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali. Ballottaggio anche a Monserrato (Cagliari): nelle 157 sezioni allestite nei due comuni le votazioni sono cominciate alle 7 di oggi, domenica 30 giugno. Come per il primo turno del 16 giugno, le urne resteranno aperte sino alle 23: poi lo scrutinio partirà subito dopo la chiusura dei seggi. Il verdetto dovrebbe conoscersi intorno alla mezzanotte.

A Sassari si fronteggiano Mariano Brianda, candidato del centrosinistra, e Nanni Campus, alla guida di un polo civico. A Monserrato, invece, i due sfidanti sono il sindaco uscente Tomaso Locci (centrodestra) e Valentina Picciau (centrosinistra).

Al primo turno a Sassari Mariano Brianda ha preso il 34 per cento (19.570 voti), seguito da Nanni Campus con il 30,5 (17.555 preferenze). Al terzo posto si è classificato Mariolino Andria del centrodestra al 16,3 per cento (9.376 voti). Poi Maurilio Murru del Movimento 5 stelle ha ottenuto il 14,4 (8.296 preferenze), Marilena Budroni di È viva la città! al 2,8 per cento (1.612 voti), Lino Mura di Alternativi per Sassari all’1,4 (778 preferenze) e, fanalino di coda, Giuseppe Doneddu del Partito comunista allo 0,5 per cento (291 voti).

In caso di vittoria di Mariano Brianda il Pd avrà 12 consiglieri (Masala, Mascia, Pinna, Fundoni, Pala, Fantato, Strinna, Boiano, Serratrice, Pilo, Cossu, Fois), Futuro comune 3 (Dettori, Cherchi, Mulas), 2 a testa per Campo progressista ( Careddu e Zaru) e Italia in Comune (Panu e Gallizzi), uno Sassari città europea (Sanna). All’opposizione il candidato Campus, 2 di Sassari civica (Palopoli e Demurtas), 1 a testa per Sassari progetto comune (Bisail), Noi per Sassari (Corda), Prima Sassari (Desole), Sassari è (Ventura), più il candidato sindaco del centrodestra Andria, due per la Lega (Ginesu e Deiana) e uno dei Riformatori (Saba). Tre gli eletti del M5s (il candidato sindaco Murru, più Sias e Useri).

In caso di vittoria di Nanni Campus la maggioranza sarà formata da Sassari civica (Palopoli, Demurtas, Deiana, Rizzu, Manca, De Martis), Sassari progetto comune (Bisail, Gavini, Orunesu e Posadinu), Noi per Sassari

(Corda, Alivesi, Carta, Sardara), Prima Sassari (Desole, Luisi, Di Guardo), Sassari è (Ventura, Sini, Masala). I 12 di opposizione: Brianda, Masala, Mascia, Pinna, Fundoni, Pala, Panu, Dettori per il centrosinistra, Andria, Ginesu e Deiana per il centrodestra, Murru, Sias e Useri per il M5s.