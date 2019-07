Sassari, Nanni Campus pensa alla nuova giunta: è già toto assessori

SASSARI. È una settimana cruciale per il nuovo sindaco Nanni Campus, nella quale metterà sul piatto della bilancia la prima fetta di credibilità. Con la composizione della giunta, infatti, dovrà stare attento a camminare dritto sul rettilineo finora tracciato, che non dovrebbe prevedere sterzate verso la politica tradizionale, fatte di spartizioni di torta, accordi con capibastone e compromessi. Il vangelo secondo Campus, in tutta la campagna elettorale, ha dipinto il civismo come il punto di non ritorno, lo spartiacque da un modo di amministrare fatto col bilancino, che accontenta correnti, segreterie e ne rimane ostaggio. Insomma, il contraltare dei partiti, quegli stessi che al primo turno sono stati aspirati e fagocitati nel suo progetto.

Le tessere del puzzle che il nuovo sindaco si ritrova sul tavolo sono così: una serie di eletti, la gran parte dei quali all'esordio in politica, selezionati dalla società civile, con scarsa conoscenza della macchina amministrativa ma con professionalità da mettere in campo. La scelta sarà innanzitutto tra interni ed esterni, tra eletti o nomi tecnici. E poi tra eventuali assessori che hanno già maturato esperienza in Comune o perfetti esordienti. E la linea finora concordata dovrebbe prevedere un mix. Un esponente in esecutivo per ogni lista, in prevalenza outsider, più gli altri quattro a totale discrezione del sindaco sui quali spargere riconoscenza. Campus però ha dalla sua una totale autonomia di scelta.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale