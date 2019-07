Perde il controllo dell'auto sulla Sassari-Alghero: vettura distrutta, traffico a rilento

ALGHERO. Un automobilista sassarese è rimasto praticamente illeso stamattina 5 luglio, poco prima delle 9, dopo che la sua Bmw ha carambolato - all’inizio della 4 corsie per Alghero - tra il guardrail laterale e il cordolo centrale della carreggiata. L’uomo ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso

di accertamento da parte della polizia locale.

L’auto è andata praticamente distrutta, mentre l’automobilista è stato soccorso dal 118 e accompagnato al pronto soccorso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il traffico in direzione di Alghero ha subito rallentamenti