L’isola delle incompiute: ottanta opere ferme al palo

SASSARI. Qualcosa si muove ma i tempi restano da moviola. L’elenco delle opere pubbliche incompiute è ancora lungo: ci sono 80 interventi da ultimare, molti dei quali abbandonati da tempo e destinati a non provare mai il brivido del taglio del nastro. Ci sono palazzetti dello sport, teatri, dighe, parchi urbani, aree archeologiche, case dello studente ma anche musei, canili e persino caserme dei carabinieri. Tutto fermo.



Le cause del blocco. Le motivazioni sono diverse: ci sono le opere interrotte perché è stato superato il termine di ultimazione fissato nel contratto e le imprese si sono fermate; ci sono quelle che hanno superato i tempi e non hanno, per ragioni economiche, la possibilità di ripartire; e poi ci sono le opere “sbagliate”, cioé ultimate o realizzate in parte ma non a norma e dunque non collaudate. In quest’ultima categoria, la meno numerosa, rientrano per esempio l’intervento di realizzazione di una comunità terapeutica a Oristano e il potenziamento di una scuola primaria a Ozieri, ma anche l’autodromo per gare di formula 3 ad Arborea (fermo al 5% dei lavori) e la diga di Cumbidanovu a Orgosolo con la sua storia più che trentennale e i 50 milioni di euro già spesi.



A piccoli passi. Rispetto a un anno fa il numero delle incompiute, elencate nell’anagrafe pubblicata dalla Regione, è diminuito di 6: erano 86 e sono diventate 80, grazie all’accelerata impressa da alcuni Comuni. È il caso di Sennori che è riuscito grazie a un accordo con la Regione a risolvere la grana enorme del parco urbano attrezzato (lavori iniziati nel 2001) spacchettando l’intervento e affidandolo a privati. Un esempio di storia a lieto fine, pur se ritardato, ma quelle nel limbo restano troppe. Al punto che la Sardegna è una delle Regioni con il più alto numero di incompiute e di finanziamenti fermi: il tesoretto congelato supera i 200 milioni di euro. E alle opere di interesse regionale si devono aggiungere quelle di valenza nazionale, seguite direttamente dal ministero delle Infrastrutture e trasporti: in Sardegna sono due strade, la Sassari Olbia e la Sassari Tempio. Storie complesse e stop più o meno lunghi in entrambi in casi, con la prima arteria a quattro corsie che dovrebbe vedere la luce nel 2021 mentre per l’altra non è assolutamente ipotizzabile una data di conclusione.



La mappatura. Il neo assessore ai Lavori pubblici Roberto Frongia ha stabilito una road map: «Ho ben presente il tema delle incompiute – spiega – e ritengo che debba essere affrontato con un metodo rigoroso. Faremo una mappatura di tutte le opere ferme e stabiliremo quali ultimare e quali no. Nell’elenco ci sono situazioni molto differenti, tra interventi utili e altri ormai inadeguati e non più rispondenti alle esigenze. Faremo una selezione e utilizzeremo i fondi a disposizione per ultimare le opere necessarie e utili alla comunità, lasciando perdere quelle avviate molti anni fa in un contesto che nel frattempo è mutato radicalmente». L’esponente della giunta Solinas fa esempi concreti: «Due giorni fa sono stato a Fonni e ho visto un bel teatro non ancora completato. Un peccato. Credo che ci siano tutte le condizioni perché l’opera sia ultimata». Ancora: «Nell’elenco delle incompiute ci sono anche alcune dighe, io ho visitato quella del Govossai. Un’opera che vale circa 7 milioni di euro, in parte già spesi: i fondi ci sono, è giusto utilizzarli». In attesa della mappatura annunciata da Frongia, la Regione dovrà stare in

stand-by: «Nessun finanziamento a nuove opere prima del completamento di quelle già avviate. Non avrebbe senso mettere in campo ulteriori risorse prima di avere un quadro chiaro di quelle che serviranno per porre fine alla vergogna delle incompiute».©RIPRODUZIONE RISERVATA