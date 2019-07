Veleni nell'Arma di Sassari, rinviato a giudizio l'ex comandante generale dei carabinieri

SASSARI. Rinvio a giudizio e inizio del processo a novembre per l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, per Antonio Bacile, ex comandante regionale della Sardegna, e per Gianni Pitzianti, delegato del Cocer-Cobar, l’organismo di rappresentanza dell’Arma. Per tutti e tre l'accusa è abuso d'ufficio. È caduta invece l'accusa di omissione di atti d'ufficio per Del Sette e Bacile

La decisione è arrivata dopo che lo scorso 29 marzo il Gip di Roma Clementina Forleo aveva ordinato ai Pm di formulare l'imputazione coatta per i tre ufficiali dei carabinieri. L'inchiesta era partita dalla Procura di Sassari: il pm Giovanni Porcheddu aveva iscritto nel registro degli indagati il numero uno dei carabinieri per abuso d’ufficio in relazione ai trasferimenti del comandante provinciale di Sassari colonnello Giovanni Adamo, del capitano Francesco Giola e del luogotenente Antonello Dore, rispettivamente comandanti della compagnia e del nucleo operativo di Bonorva.

Secondo la Procura, i tre erano invisi agli organismi di rappresentanza dei

carabinieri - il Cobar e il Cocer - e il comandante generale Tullio Del Sette avrebbe disposto per questo motivo il loro trasferimento anziché avviare tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti dei delegati “sindacali” che sarebbero invece andati ben oltre le loro competenze.