SASSARI. La guardia di finanza ha perquisito le abitazioni e gli uffici

merito all'indagine della Guardia di Finanza che ha indagato cinque tra dirigenti e docenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Sassari per le irregolarità connesse ad alcuni concorsi, il rettore dell'Ateneo, Massimo Carpinelli, sostiene di avere la «massima fiducia nell'operato della magistratura». «Le indagini sono in corso - aggiunge - e quindi non ritengo di fare dichiarazioni in proposito. Sono convinto che tutto si chiarirà rapidamente»