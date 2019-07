Ozieri, ferito in cunetta trovato da un automobilista: forse è la vittima di un pestaggio

SASSARI. Un servo pastore romeno, di 32 anni, è stato trovato ferito, questa mattina 23 luglio, da un'automobilista in una strada vicino alla stazione ferroviaria di Chilivani, a Ozieri. L'uomo, che lavora in un'azienda agricola della zona, era riverso in una cunetta, cosciente ma dolorante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'equipe del 118. A un primo esame le condizioni del ferito sembravano molto gravi e compatibili con un pestaggio. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso e si trova tuttora ricoverato al Santissima Annunziata con prognosi riservata. Non è in pericolo di vita, ma i medici hanno deciso di tenerlo

sotto osservazione.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Ozieri, guidati dal colonnello Umberto Rivetti, che stanno ricostruendo i fatti, pare risalenti a ieri notte, e stanno ascoltando diverse persone che potrebbero essere informate di quanto successo all'uomo.