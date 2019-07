Sassari-Alghero, la beffa: no alle quattro corsie

ALGHERO. A 24 ore dalle rassicurazioni sui finanziamenti stanziati dal Cipe per il completamento della strada a quattro corsie Sassari-Alghero, scoppia una nuova bomba. La lancia Mario Bruno, ex sindaco di Alghero: «Non c’è niente da festeggiare, la Commissione per la Valutazione di impatto ambientale conferma la due corsie, basta con questo inutile rimpallo sui meriti e si riprenda subito la mobilitazione». Bruno assicura: l’intenzione è realizzare a due corsie il primo lotto della Sassari-Alghero – quello che va da Rudas al centro abitato – e la bretella che da lì taglia verso l’aeroporto.

Questo nonostante le rassicurazioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, che a metà gennaio scandì con attenzione le parole: «La quattro corsie sarà completata». Per poi ribadire, un mese fa proprio ad Alghero: «La strada sarà commissariata per accelerare i tempi». E invece no, è tutto falso, dice Bruno. Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, esponente algherese della Lega, minimizza ma non nega: «Il Cipe ha considerato strategica la quattro corsie, esiste un parere positivo ma “con prescrizioni” della Commissione Via che falcidia di fatto l'opera, l’Anas indirà una conferenza di servizi che approverà l’opera in base alle posizioni prevalenti».

Ma Bruno non ci sta e va all’attacco: «Tre giorni fa il Cipe ha approvato l’aggiornamento annuale del Contratto di programma di Anas, che prevede 36 miliardi di euro di investimenti». Niente di più, racconta dopo aver vissuto da protagonista, alla guida del Comune di Alghero, tutta la fase più critica di un’opera pubblica che attende di essere completata da ormai trent’anni. Tra gli interventi già finanziati e confermati «ci sono anche il primo e il quarto lotto della Sassari-Alghero, e il Cipe nel prenderne atto riduce le risorse da 125milioni a 113milioni di euro», insiste Mario Bruno per spegnere gli entusiasmi secondo lui immotivati. Per lui il taglio si spiega col fatto che «tanto vale il nuovo progetto redatto sulla base delle richieste del Ministero dell’Ambiente in sede di Commissione Via, che completa quell’ultimo tratto con una semplice strada a due corsie in base a studi di traffico basati sull’intera annualità e non solo sui mesi estivi». Ma Mario Bruno denuncia che «secondo i Ministeri competenti anche la bretella per l’aeroporto va completata in coerenza con la viabilità esistente». L’ultimo colpo alla viabilità di Alghero è «l’esclusione della circonvallazione a nord della città tagliando meno di due chilometri che congiungerebbero la circonvallazione verso la rotatoria realizzata a Ungias dalla Provincia di Sassari».

L’ultimo appello è per il suo successore. «Mario Conoci alzi la voce e tuteli il territorio – dice – facciamolo insieme». Per l’ex sindaco di Alghero «l’unica soluzione è che il premier Giuseppe Conte avochi a sé la procedura e vada contro il parere Via, come già successo per la Orte-Civitavecchia. Anas e Regione glielo chiederanno». Michele Pais bolla quelle di Bruno come «inesattezze. E assicura che tutto sarà risolto: «Il Cipe è favorevole alla quattro corsie, il Ministro dell’Ambiente può proporre opposizione alla presidenza del consiglio dei ministri, che a quel punto decide sulla base degli interessi in gioco. Abbiamo superato lo scoglio del Cipe e supereremo quello del Ministero». Con Bruno polemizza il gruppo Psd’Az in Comune. «Dovremo ricordargli il silenzio che

ha tenuto nei confronti del governo di sinistra – dice Roberto Trova – quando il progetto venne bocciato». Per il sindaco Mario Conoci, «l’unica cosa certa è che la mobilitazione organizzata sulla quattro corsie è stata inutile e noi non useremo un metodo privo di risultati».